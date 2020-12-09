Century Aluminum добилась снижения цены на э/энергию, чтобы сохранить алюминиевый завод
Американская компания Century Aluminum договорилась с провайдером электроэнергии Santee Copper о новом договоре на снабжение электроэнергией своего алюминиевого завода Mt. Holly в штате Южная Каролина.
Ранее компания предупреждала, что может закрыть предприятие, если не сможет решить вопрос о снабжении его электроэнергией по приемлемой цене.
Стороны намерены подписать новый контракт в первом квартале 2021 г. Срок его действия составит три года, до конца 2023 г. В соответствии с ним Santee Cooper получает эксклюзивное право на поставки электроэнергии предприятию.
Для алюминиевого завода резервируется, как минимум, 290 МВт мощности. Благодаря этому компания сможет увеличить производительность в два раза и довести ее до более 170 тыс. т в год. Проектная мощность Mt. Holly составляет, правда, 229 тыс. т в год.