Century Aluminum добилась снижения цены на э/энергию, чтобы сохранить алюминиевый завод

Century Aluminum добилась снижения цены на э/энергию, чтобы сохранить алюминиевый завод

Американская компания Century Aluminum договорилась с провайдером электроэнергии Santee Copper о новом договоре на снабжение электроэнергией своего алюминиевого завода Mt. Holly в штате Южная Каролина.

Ранее компания предупреждала, что может закрыть предприятие, если не сможет решить вопрос о снабжении его электроэнергией по приемлемой цене.

Стороны намерены подписать новый контракт в первом квартале 2021 г. Срок его действия составит три года, до конца 2023 г. В соответствии с ним Santee Cooper получает эксклюзивное право на поставки электроэнергии предприятию.

Для алюминиевого завода резервируется, как минимум, 290 МВт мощности. Благодаря этому компания сможет увеличить производительность в два раза и довести ее до более 170 тыс. т в год. Проектная мощность Mt. Holly составляет, правда, 229 тыс. т в год.

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