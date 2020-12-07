Revolut запустил услугу эквайринга для бизнеса

Основное преимущество эквайринга Revolut в том, что сервис интегрирован с аккаунтами Revolut Business, подчеркивает TechCrunch. Клиент может следить за платежами и банковскими данными в одном месте. Это может оказаться особенно полезно для B2B-организаций, которые не проводят большого количества транзакций и не хотят выделять отдельные решения для платежей, пишет издание.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $ 500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $ 80 млн. Инвесторы оценили компанию в $ 5,5 млрд.