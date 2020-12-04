Госказначейство финансирует только обоснованные расходы — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Государственная казначейская служба финансирует только обоснованные расходы с учетом целевого назначения, пишет Интерфакс-Украина.

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Что происходит

Как пояснил министр, каждый раз в конце года распорядители бюджетных средств пытаются ускоренно использовать накопленные средства. «Эта порочная практика тянется уже годами и давно пора от нее отказаться», — заметил он.

«Подчеркиваю, что финансовая ситуация контролируемая и не вызывает беспокойства. Казначейство осуществляет выплаты. Но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения) после того, как поступают соответствующие платежки», — сказал Марченко, отвечая на вопрос о ситуации с финансированием расходов госбюджета.

По словам министра, главные распорядители бюджетных средств в течение года должны соблюдать строгую финансовую дисциплину, однако не справляются с этой задачей.

«Нужно эффективнее планировать расходы и рационально использовать выделенные бюджетные средства», — добавил глава Минфина.

Какие цифры назвал министр

Марченко отметил, что на 1 декабря по общему фонду госбюджета распорядители и получатели средств недовыполнили плановые показатели января — ноября по расходам в сумме 101,0 млрд грн. В прошлом году этот показатель составлял 68,4 млрд грн.

«Вместе с тем Минфин никому не даст бездумно тратить бюджетные средства. Если в конце года какое-то ведомство решило наверстать план использования средств, чтобы, иначе говоря,» освоить «их, то у нас точно возникнет вопрос к качеству и целесообразности расходов», — добавил министр.

«За последние несколько месяцев распорядители средств вносили изменения в росписи (перераспределяли расходы и перебрасывали их между программами) на общую сумму более 8 млрд грн», — уточнил министр.

Какими были кассовые расходы в ноябре

На 1 декабря по общему фонду госбюджета осуществлено кассовые расходы в сумме почти 91,1 млрд грн.

Согласно данным Минфина, это кассовые расходы на:

заработную плату и начисления — 17 млрд грн;

пенсии, стипендии, другие социальные выплаты населению — 24,2 млрд грн;

медикаменты и питание — 1,1 млрд грн;

оплату коммунальных услуг и энергоносителей — 0,5 млрд грн;

обслуживание государственного долга — 12,6 млрд грн;

межбюджетные трансферты — 10,9 млрд грн.

Для сравнения: кассовые расходы в октябре 2019 составляли 70,9 млрд грн, в ноябре — 84,1 млрд грн.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря 2020 года составляли 19,75 млрд грн, что на 23%, или 4,6 млрд грн, больше по сравнению с показателем на начало ноября, однако в 2,7 раза меньше по сравнению с показателем на декабрь 2019 года.

В 2018 году на эту же дату остатки средств ЕКС составляли 17,2 млрд грн, в 2016 году — 27,6 млрд грн.