Военные расходы составляют три четверти бюджета Украины — министр финансов

По сути, государство финансирует лишь расходы защищенных категорий, информирует ZN.ua.

Ежемесячные расходы Украины в период войны превышают 200 млрд грн, при этом большинство средств уходит на армию и военные нужды, тогда как за счет налогов бюджет получает 54-56 млрд грн, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

«Военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины, поэтому и расходы производим примерно в таком объеме», - сказал он в интервью mind.ua.

В частности, в начале военного положения правительство утвердило постановление, предусматривающее порядок казначейского обслуживания, где указано, какие расходы являются первоочередными. Согласно документу, первая очередь – это пенсии и военные выплаты; правоохранительные органы, сектор сохранности и обороны. Вторая – все остальные расходы, в том числе соцвыплаты, зарплаты педагогов, медиков, бюджетной сферы.

«Также у нас есть возможность восстановления критической инфраструктуры, есть расходы на гуманитарные нужды. Других расходов, кроме этих расходов защищенных категорий, пока мы практически не производим», - добавил глава минфина.

Марченко уточнил, что в апреле расходы госбюджета составили 206 млрд грн, из которых выплаты на внутриперемещенных лиц и продовольственные программы — около 14-15 млрд грн.

«В мае цифра будет больше – где-то 16-17 млрд грн. Если говорить о расходах на соцзащиту в среднем – это 34 млрд грн, на образование и медицину – 31 млрд грн, зарплата в бюджетной сфере – 5 млрд грн», - пояснил министр.

Он добавил, что правительство уже несколько раз осуществляло секвестры и сократило расходы госбюджета на 180 млрд грн: почти полностью сокращены капитальные расходы - 72 млрд грн, уменьшена оплата труда работников бюджетных учреждений на 20 млрд грн, расходы на соцзащиту - на 22 млрд грн, другие расходы – на 40 млрд грн.

"Дальше сокращать уже некуда", - констатировал Марченко.

Говоря о возможных расходах на восстановление, он сообщил, что пока речь может идти только о критической инфраструктуре деоккупированных территорий, а о широком восстановлении следует говорить, наверное, уже после победы.

"Конечно, мы и сегодня об этом говорим, но программа может стартовать только тогда, когда прекратятся военные действия на нашей территории", - сказал министр.

По его мнению, возможности поддержки бизнеса в бюджете за счет государства кроме создания условий для льготного кредитования отсутствуют.

«За счет налогов мы собираем 54-56 млрд грн, и этими средствами покрываем только 1/3 потребности наших расходов. Конечно, такое положение вынуждено, ведь мы боремся, и наши международные партнеры понимают это и готовы к нам прислушаться. Однако рано или поздно мы должны войти в баланс», - подчеркнул Марченко.

При этом он добавил, что лично не является сторонником изменения налогового режима в любом виде - ни по послаблению, ни по усилению, и после войны налоговая система должна вернуться к тому формату, который был до 24 февраля 2022 года.


Ирина Знась, ZN.ua

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