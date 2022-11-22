Україна отримала від Світового банку додаткове фінансування у розмірі 60 мільйонів доларів – Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що до Державного бюджету України надійшло 60 мільйонів доларів фінансування від Світового банку. Про це повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів України.

За словами Марченка, з цих коштів, 50 мільйонів доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта – 10 мільйонів, як гарантії від Латвії.

«Ми вдячні Уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – також зазначив голова Мінфіну.

Марченко додав, що кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.