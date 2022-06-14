РоSSия увеличит расходы на оборону на 20% — британская разведка

Государственные расходы РоSSии на оборону увеличатся на 600-700 млрд рублей, что позволит приблизиться к 20% роста оборонного бюджета РоSSии, сообщает британская разведка.

"10 июня первый заместитель главы ВПК РоSSии прогнозировал, что государственные расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей (8,5-10 миллиардов фунтов стерлингов), что может приблизиться к увеличению оборонного бюджета РоSSии на 20%", - говорится в отчете британских аналитиков.

Увеличение финансирования позволит медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить требования, возникшие из-за войны войны в Украине. Однако отрасль может иметь проблемы с выполнением многих целей, частично из-за последствий санкций и нехватки опыта.

«РоSSийское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать все усилия по замене утраченного оборудования в Украине», - указывают аналитики.

В то же время основными оперативными усилиями РоSSии остается наступление на Северодонецк, где ее западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения на харьковском направлении.


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Цены на жилье стремительно вырастут после войныЦены на жилье стремительно вырастут после войны
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Доллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее времяДоллар по 45 гривен: стало известно, каким будет курс валют в ближайшее время
Дефицит соли в Украине: сколько она стоит в супермаркетахДефицит соли в Украине: сколько она стоит в супермаркетах
Блок рекламы


Похожие новости
Рабочий день в Украине разрешили увеличить до 12 часовРабочий день в Украине разрешили увеличить до 12 часов
РоSSия готова поставлять Пакистану нефть со скидкойРоSSия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой
Украинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне домаУкраинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне дома
РоSSияне заговорили об ухудшении материального положения – опросРоSSияне заговорили об ухудшении материального положения – опрос
РоSSия в два раза увеличила экспорт зерна, в том числе за счет ворованного в УкраинеРоSSия в два раза увеличила экспорт зерна, в том числе за счет ворованного в Украине
Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти. Цена на Brent опустилась до $116 за баррельСаудовская Аравия готова увеличить добычу нефти. Цена на Brent опустилась до $116 за баррель
Bloomberg: РоSSия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациямBloomberg: РоSSия не смогла выплатить проценты по своим гособлигациям
Военные расходы составляют три четверти бюджета Украины — министр финансовВоенные расходы составляют три четверти бюджета Украины — министр финансов
РоSSия останавливает поставки своего газа в Данию и компании Shell Energy Europe Limited в ГерманииРоSSия останавливает поставки своего газа в Данию и компании Shell Energy Europe Limited в Германии
РоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — BloombergРоSSиянам разрешат покупать недвижимость в Европе из-за принципиальной позиции Кипра — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости