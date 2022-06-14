РоSSия увеличит расходы на оборону на 20% — британская разведка

Государственные расходы РоSSии на оборону увеличатся на 600-700 млрд рублей, что позволит приблизиться к 20% роста оборонного бюджета РоSSии, сообщает британская разведка.

"10 июня первый заместитель главы ВПК РоSSии прогнозировал, что государственные расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей (8,5-10 миллиардов фунтов стерлингов), что может приблизиться к увеличению оборонного бюджета РоSSии на 20%", - говорится в отчете британских аналитиков.

Увеличение финансирования позволит медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить требования, возникшие из-за войны войны в Украине. Однако отрасль может иметь проблемы с выполнением многих целей, частично из-за последствий санкций и нехватки опыта.

«РоSSийское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать все усилия по замене утраченного оборудования в Украине», - указывают аналитики.

В то же время основными оперативными усилиями РоSSии остается наступление на Северодонецк, где ее западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения на харьковском направлении.