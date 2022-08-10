Коштом внутрішніх запозичень: ВР маже додатково виділити 270 млрд грн на оборону– Гетманцев

Законопроєктом №7644 про внесення змін до держбюджету 2022 року, видатки держбюджету будуть збільшені на 270,2 млрд грн, з яких на безпеку та оборону – 269,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Telegram з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За інформацією Данила Гетманцева, законопроєктом №7644 про внесення змін пропонується збільшити видатки держбюджету на 270,2 млрд грн, з яких 269,5 млрд грн – на безпеку і оборону.