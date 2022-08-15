Рада збільшила видатки на економіку та оборону більш ніж на 270 млрд грн

Верховна Рада України схвалила законопроект №7644 щодо виділення у Бюджеті України додаткових витрат на більш як 270 млрд грн за рахунок збільшення внутрішніх запозичень. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроект підтримали 287 народних обранців.

«На жаль, це буде і друк грошей», - прокоментував прийняття законопроекту народний депутат Железняк.

За його словами, загальні видатки на безпеку та оборону у 2022 році тепер становлять 1,2 трильйона грн.

Відповідно до прийнятого законопроекту видатки розподілять наступним чином:

Міністерство оборони України – 241 млрд грн;

Міністерство внутрішніх справ України – 23 млрд грн;

Головне управління розвідки – 2,2 млрд грн;

Служба безпеки України – 2,5 млрд;

Управління державної охорони – 197 млн;

Служба зовнішньої розвідки – 139 млн;

Державна службі спеціального зв'язку та захисту інформації – 425 млн;

Поповнення резервного фонду – на 715,7 млн грн для Міністерства фінансів України;

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України - 10,3 млн грн.

При цьому, нардеп Ярослав Железняк з подивом відмітив, що до фінальної редакції законопроекту не включили правку про 12,7 млрд грн для «Нафтогазу» на закупівлю газу за рахунок кредиту. Останній мав надати Уряд Канади на 10 років під 1.6%.