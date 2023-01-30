Польща 2023 року виділить найбільше коштів на оборону серед країн НАТО
Війна в Україні змусила сусідні країни активніше посилювати оборонну спроможність, інформує
Польща, яка напередодні висловила готовність передати Україні винищувачі F-16, заявила, що цьогоріч витратить на оборону найбільше серед країн НАТО. Про це час пресконференції у місті Сєдльце на сході РП сказав прем’єр-міністр Польщі Матеш Моравецький,
“Війна в Україні призводить до того, що ми маємо озброюватися ще швидше. Тому, в цьому році ми здійснимо безпрецедентне зусилля: 4% ВВП на польську армію. Це може бути найбільший відсоток коштів, призначених на армію, з-посеред усіх країн НАТО”, — зазначив очільник польського уряду.
Моравецький додав, що завдяки цьому Польща буде ще більш безпечнішою разом з іншими союзниками по НАТО.
У 2022 році найбільше на оборону серед країн НАТО по частці ВВП виділили Греція (3,76% ВВП), США (3,47%) і Польща (2,42%).