Польща 2023 року виділить найбільше коштів на оборону серед країн НАТО

Війна в Україні змусила сусідні країни активніше посилювати оборонну спроможність, інформує ZN.ua.

Польща 2023 року виділить найбільше коштів на оборону серед країн НАТО

Польща, яка напередодні висловила готовність передати Україні винищувачі F-16, заявила, що цьогоріч витратить на оборону найбільше серед країн НАТО. Про це час пресконференції у місті Сєдльце на сході РП сказав прем’єр-міністр Польщі Матеш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

“Війна в Україні призводить до того, що ми маємо озброюватися ще швидше. Тому, в цьому році ми здійснимо безпрецедентне зусилля: 4% ВВП на польську армію. Це може бути найбільший відсоток коштів, призначених на армію, з-посеред усіх країн НАТО”, — зазначив очільник польського уряду.

Моравецький додав, що завдяки цьому Польща буде ще більш безпечнішою разом з іншими союзниками по НАТО.

У 2022 році найбільше на оборону серед країн НАТО по частці ВВП виділили Греція (3,76% ВВП), США (3,47%) і Польща (2,42%).


Михайло Яровенко, ZN.ua





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