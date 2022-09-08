США виділить $2,2 млрд на оборону України та її сусідів - Блінкен

Допомога на $675 млн вже в процесі підготовки

США виділить $2,2 млрд на оборону України та її сусідів - Блінкен
Блінкен бідтвердив надання Україні допомоги
© Офіс президента

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві підтвердив надання Україні військової допомоги на 675 млн та анонсував виділення додаткових $2,2 млрд на оборону України та її сусідів.

За словами Блінкена, він вже дав розпорядження на підготовку відповідної допомоги.

«Я розпорядився виділити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів від Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну», - написав держсекретар США у Twitter.

I have directed a $675 million drawdown of arms and equipment from @DeptofDefense stockpiles for Ukraine, as well as an additional $2.2 billion to support long-term defense investments in Ukraine and 18 neighbors. The United States continues to be #UnitedWithUkraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2022

Як повідомлялось, США передадуть Україні допомогу на 675 мільйонів доларів, яка буде включати додаткові ракети і бронемашини. Таким чином, вартість загальної допомоги США за час з початку російського вторгнення зросте до 13,5 мільярдів доларів.


Артем Руденко, ZN.ua





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