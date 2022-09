США виділить $2,2 млрд на оборону України та її сусідів - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві підтвердив надання Україні військової допомоги на 675 млн та анонсував виділення додаткових $2,2 млрд на оборону України та її сусідів.

За словами Блінкена, він вже дав розпорядження на підготовку відповідної допомоги.

«Я розпорядився виділити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів від Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну», - написав держсекретар США у Twitter .