Потребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУ

Отложение кардинальных шагов лишь усугубит проблему, которую решить иначе невозможно, информирует ZN.ua.

Потребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти — глава НБУ

Проблемы с финансированием Госбюджета в дальнейшем будут только ухудшаться. Как отмечает в своей колонке для ZN.UA глава НБУ Кирилл Шевченко, существует несколько факторов, уже сейчас негативно влияющих на Госбюджет.

В частности, негативное влияние оказывают:

- снижение налоговых поступлений из-за тенизации и давления на украинского производителя;

– невозможность рыночного финансирования бюджета в гривне. Ведь ОВГЗ с искусственно низкой доходностью убыточен, если гривна девальвирует. Как следствие, Министерство финансов все равно будет вынуждено повышать доходности, но это повышение может стать более весомым. Полагаться исключительно на эмиссионное финансирование со стороны НБУ невозможно, поскольку это дополнительное давление на валютный рынок;

- высокий удельный вес долговых обязательств государства в валюте, приводящий к невозможности девальвационно-инфляционного решения проблем бюджета. Рост доходов инфляционно-девальвационными путями будет нивелироваться необходимостью индексации расходов, удорожанием обслуживания валютных и индексированных долгов. А увеличение потребности в эмиссионном финансировании лишь усугубляет вышеупомянутые проблемы. Так же внешняя помощь/займы не решают накопленные дисбалансы, а лишь откладывают необходимые меры по корректировке макроэкономических дисбалансов.

«Со временем все приведенные проблемы будут только ухудшаться, что будет приводить к необходимости принятия более болезненных решений уже в скором будущем. Налоговая база будет снижаться (потому что отечественный производитель страдает), гривна будет терять доверие, что будет исключать долговое финансирование бюджета в гривне в будущем», - подчеркивает Шевченко.

Поэтому отложенная потребность в значительном повышении налогов и сокращении бюджетных расходов будет только расти.


Ирина Знась, ZN.ua

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