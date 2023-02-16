У Дніпрі примудрилися вкрасти ціле підприємство: як таке можливо

Під час обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях підозрюваних були вилучені гроші, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, зброя, документи та авто.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, у Дніпрі злочинна організація шахрайським шляхом заволоділа підприємством вартістю 18 млн грн.

Так, за даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему шахрайського заволодіння майном і корпоративними правами одного з промислових підприємств у Дніпрі.

До схеми вони також залучили арбітражного керуючого і ще трьох наближених осіб.

На посаду директора підприємства за допомогою фіктивних документів було призначено довірену особу. Після цього, використовубчи підроблені документи, шахраї переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на «свою» людину.

Наразі про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України) повідомлено трьом організаторам і чотирьом учасникам злочинної організації. Прокурори скерували до суду клопотання про обранням підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешт майна.

Слідчі дії тривають, встановлюється причетність інших осіб.

В Офісі Генерального прокурора також нагадали, що у листопаді минулого року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину.

«Замовник-співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України)», - йдеться у повідомленні.