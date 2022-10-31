Державі передано підприємство хімпрому, яке належало російській компанії

Вартість активів складає 2,3 млрд грн.

Державі передано підприємство хімпрому, яке належало російській компанії
В АРМА передано чергове підприємство росіян
© АРМА/Facebook

Державі в управління АРМА було передано арештовані корпоративні права підприємства – одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За повідомленням, державі було також передано понад 30 об’єктів нерухомості цього підприємства.

«Упродовж 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики та укладених до них додаткових угод із пов’язаною кіпрською компанією отримало понад 800 млн доларів США позики для забезпечення фінансових потреб підприємства. На час укладання угод та отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх», - наголошують в прокуратурі.

Під виглядом позик, за даними слідчих, товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за їх користування. Через це держава недоотримала податків на суму майже 2,2 млрд грн.

Директору товариства також повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків.


Артем Руденко, ZN.ua





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