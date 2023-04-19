Укренерго та ENTSO-E збільшили можливості для імпорту електроенергії в Україну

Укренерго та європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності, що на 200 МВт більше ніж було раніше.

«Упродовж наступних тижнів оператори системи передачі Континентальної Європи ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної спроможності між континентальною Європою та Україною-Молдовою в обох напрямках», — йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту/імпорту електроенергії було прийнято 7 червня 2022 року, менш ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем.

30 червня доступна пропускна спроможність з європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватись до 850 МВт.