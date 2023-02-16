Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС – Шмигаль
Очільник уряду України зустрівся зі своїм швецьким колегою, інформує
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі зі швецьким прем’єр-міністром Улафом Крістерссоном заявив, що країна веде перемовини з Євросоюзом щодо розширення імпорту електроенергії. Про це він
«Обговорили військову допомогу та посилення санкційного тиску на агресора. Окрему увагу приділили створенню спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії», – зазначив український прем’єр.
За його словами, під час зустрічі вони також розглянули питання всебічного посилення стійкості України, яке, зокрема, охоплює відновлення енергетичної інфраструктури.
"Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС", – додав Шмигаль.