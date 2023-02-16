Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС – Шмигаль

Очільник уряду України зустрівся зі своїм швецьким колегою, інформує ZN.ua.

Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС – Шмигаль
© Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі зі швецьким прем’єр-міністром Улафом Крістерссоном заявив, що країна веде перемовини з Євросоюзом щодо розширення імпорту електроенергії. Про це він написав у своєму Telegram.

«Обговорили військову допомогу та посилення санкційного тиску на агресора. Окрему увагу приділили створенню спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії», – зазначив український прем’єр.

За його словами, під час зустрічі вони також розглянули питання всебічного посилення стійкості України, яке, зокрема, охоплює відновлення енергетичної інфраструктури.

"Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС", – додав Шмигаль.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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