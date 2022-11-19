Для України збільшилися можливості імпорту газу з Польщі

Мова йде про гарантовані потужності на довгостроковій основі, інформує ZN.ua.

Для України збільшилися можливості імпорту газу з Польщі
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Оператор ГТС України та GAZ-SYSTEM SA (Польщі) зберегли можливість для фізичного транспортування газу в польсько-українському напрямку після запуску польсько-словацького інтерконектора, повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

"Гарантовані потужності (day-ahead) для імпорту газу з Польщі до України складають 4 млн кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що польсько-український маршрут відкриває для замовників доступ до LNG-терміналів у Польщі та Литві, а також завдяки Baltic Pipe - до норвезького газу. ОГТСУ спільно з польськими партнерами працює над збільшенням гарантованих потужностей на довгостроковій основі.

"Потенційно гарантована потужність у точці з’єднання Польща-Україна може становити 18 млн кубометрів щодобово (6,6 млрд кубометрів на рік)", - додали в компанії.

За даними прес-служби, польсько-український маршрут користується попитом як серед українських замовників, так і нерезидентів - для збереження газу в українських підземних сховищах та регіонального транспортування (short-haul) до країн Європи.


Олена Середа, ZN.ua





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