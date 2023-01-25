У Саудівській Аравії вивчають можливості цифрової валюти

Центральний банк Саудівської Аравії оголосив про дослідження цифрової валюти центрального банку (CBDC), але поки що не оголосив про початок її офіційного застосування. Про це пише Cointelegraph.

У Саудівській Аравії вивчають можливості цифрової валюти
Фото: cointelegraph.com

Що відомо

Поки що банк працює над етапом проєкту, який «зосереджений на внутрішніх варіантах використання CBDC для оптових продажів у співпраці з місцевими банками та фінтех-компаніями», і остаточного рішення про запуск та впровадження такої цифрової валюти поки не було.

Банк зокрема вивчає аспекти державної цифрової валюти, включаючи її економічний вплив, готовність до неї ринку та застосування платіжних рішень на основі CBDC. Він також має намір розглянути політичні, правові та нормативні аспекти її впровадження.

Такий крок є частиною ініціативи Saudi Vision 2030, спрямованої на зниження залежності Королівства від нафти, диверсифікації економіки та розвитку секторів державних послуг — охорони здоров'я, освіти, інфраструктури, відпочинку та туризму.

Місцеві банки та платіжні компанії братимуть активну участь у проєкті та реалізації CBDC.





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