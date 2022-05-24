Украинские беженцы в Италии: столько стоит аренда жилья, еда и транспорт

Украинские беженцы выбирают для временного места жительства процветающие европейские страны. Италия – одно их самых интересных направлений для наших соотечественников. Эксперты проанализировали местные цены на жилье, продукты, транспорт и связь.

Стоимость проживания для двух человек в Италии на месяц составит около 1348 долларов (около 39,8 тысячи гривен) без жилья. Здесь довольно высокие цены на еду.

Буханка хлеба – в среднем обойдется в 48 грн, килограмм картофеля – в 37,8 грн, риса – 62,2 грн, молока – 36,5 грн, куриного филе – 257 грн, говядины – 475 грн, десяток яиц – в 66 грн. Бутылка вина будет стоить от 158 грн, а чашка капучино в кафе – примерно 42 грн.

Цены на аренду квартир в Италии также нельзя назвать низкими. За однокомнатное жилье нужно заплатить от 13,8 до 17,9 тысячи гривен в зависимости от удаленности от центра города. Коммунальные услуги обходятся в 4,7 тысячи гривен в месяц.

Одноразовый билет на проезд в общественном транспорте - 47,73 гривен, проездной на месяц обойдется в 1,1 тысячи гривен. Средняя стоимость литра бензина – 46,39 гривен.

Мобильная связь без спецтарифов и скидок стоит 5,36 гривны за минуту, а за интернет надо заплатить около 852 гривны в месяц.

Напомним, на какую помощь могут рассчитывать украинские беженцы в Италии.