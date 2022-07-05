Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури

Заява Олександра Лукашенка про вивезення українського зерна через територію республіки Білорусь не відповідає дійсності. Така заява опублікована в телеграм-каналі Мінінфраструктури .

"Міністерство інфраструктури України не підтримує жодних відносин із прокремлівською владою держави-сателіту і розраховує на справедливий міжнародний суд щодо участі Білорусі у військовій агресії щодо України.

Розглядаємо цю заяву Лукашенку як черговий акт інформаційної війни та просимо ЗМІ використовувати лише перевірені джерела інформації", — йдеться у заяві.

Раніше з Мінська неодноразово звучали заяви про можливість транспортування українського зерна через територію Білорусі.