Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури

Наразі зерно врожаю 2021 року вивозиться з елеваторів залізничним та автомобільним транспортом, а також через дунайські порти, інформує ZN.ua.

Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури
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Заява Олександра Лукашенка про вивезення українського зерна через територію республіки Білорусь не відповідає дійсності. Така заява опублікована в телеграм-каналі Мінінфраструктури.

"Міністерство інфраструктури України не підтримує жодних відносин із прокремлівською владою держави-сателіту і розраховує на справедливий міжнародний суд щодо участі Білорусі у військовій агресії щодо України.
Розглядаємо цю заяву Лукашенку як черговий акт інформаційної війни та просимо ЗМІ використовувати лише перевірені джерела інформації", — йдеться у заяві.

Раніше з Мінська неодноразово звучали заяви про можливість транспортування українського зерна через територію Білорусі.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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