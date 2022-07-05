Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури
Наразі зерно врожаю 2021 року вивозиться з елеваторів залізничним та автомобільним транспортом, а також через дунайські порти, інформує
Заява Олександра Лукашенка про вивезення українського зерна через територію республіки Білорусь не відповідає дійсності. Така заява
"Міністерство інфраструктури України не підтримує жодних відносин із прокремлівською владою держави-сателіту і розраховує на справедливий міжнародний суд щодо участі Білорусі у військовій агресії щодо України.
Розглядаємо цю заяву Лукашенку як черговий акт інформаційної війни та просимо ЗМІ використовувати лише перевірені джерела інформації", — йдеться у заяві.
Раніше з Мінська неодноразово звучали заяви про можливість транспортування українського зерна через територію Білорусі.