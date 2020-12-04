Кардер на Porsche. Приватбанк задержал болгарского мошенника

В Киеве служба безопасности Приватбанка задержала 54-летнего гражданина Болгарии, который с начала 2020 наладил в Киеве «бизнес» по краже данных платежных карт пользователей украинских банков. Об этом говорится в сообщении банка.

Фото с телеграм-канала Приватбанка

Схема краж

Болгарский мошенник, устанавливал на картоприемник банкоматов несанкционированные устройства для считывания информации с магнитных полос карт, а над клавиатурами видеокамеры для записи введенных клиентами PIN-кодов.

Затем с использованием полученных данных деньги со счетов клиентов похищались.

У задержанного по месту жительства и в автомобиле «Porsche Cayenne» изъято 72 пластиковые карты с нанесенными на них магнитными полосами скомпрометированных карт клиентов, на которых были написаны PIN-коды этих карт.

ГСУ НПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Проводятся следственные действия, задержанному избирается мера пресечения.

Кто такие кардеры

Люди, которые воруют деньги с банковских карт, называются кардерами. Кардинг (от англ. слова carding) – это вид мошенничества, при котором происходит платежная операция с использованием карты или реквизитов, которая не была инициирована владельцем карты, либо не была им подтверждена.

Кардеры собирают информацию о картах обманным путем, они похищают не только номера карт, инициалы владельцев и срок действия, но и добираются до PIN и CVV-кодов.