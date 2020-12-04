Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн

ФГВФЛ продолжает возмещать средства вкладчикам в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн.

Вкладчикам банка "Аркада" выплатили более 170 млн грн
Фото: Макс Требухов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает возмещать средства вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада" в пределах гарантированной суммы 200 тыс. гривен. На сегодняшний день вкладчики этого банка уже получили совокупно более 170 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что выплаты вкладчикам банка "Аркада" осуществляются через отделения банков-агентов Фонда: Ощадбанка, ПриватБанка, Правэкс Банка, Альфа-Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБ, ТАСкомбанка, банка "Пивденный", Универсалбанка, Идея Банка.

Фонд гарантирования предлагает заемщикам банка "Аркада" воспользоваться программой реструктуризации кредитов, обеспеченніх ипотекой имущества или имущественных прав на недвижимость.

Напомним, на основании решения правления Национального банка от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных" в банке была введена временная администрация.

24 сентября Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Аркада».

25 сентября Фонд начал процедуру ликвидации банка "Аркада", которая продлится до 24 сентября 2023 года включительно.

4 сентября президента банка "Аркада" суд арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Президент банка "Аркада" - Константин Паливода. По состоянию на 1 июня 2020 года он опосредованно владел 74,80% акций финучреждения.

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