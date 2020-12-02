В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2" - Bild

Для этого в ближайшие дни собираются создать "Фонд защиты климата", который назовет трубу "важнейшим компонентом" для защиты окружающей среды.

В Германии нашли способ обойти санкции против "Северного потока-2" - Bild
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Государственная канцелярия земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с премьер-министром провинции Мануэлой Швезиг работают над механизмом, который позволит обойти санкции США относительно газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Bild.

Отмечается, что в провинции, через которую должен пройти газопровод, для этого в ближайшие дни собираются создать "Фонд защиты климата".

Как сообщает газета, фейковый климатический фонд, который собираются создать, должен после этого определить почти готовую роSSийскую трубу как "важнейший компонент для защиты окружающей среды в Мекленбург-Передняя Померания", а затем сделать все возможное для завершения проекта.

Напомним, Nord Stream 2 AG - компания-оператор газопровода "Северный поток-2" - планирует в ближайшие недели возобновить остановленное год назад строительство морской магистрали. Работы по трубоукладке восстановят с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии.

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