Оренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраїв

Оренда квартир у Києві помітно подорожчала порівняно з першими місяцями війни. Кількість пропозицій на ринку орендованого житла в столиці зросла на чверть. Стало відомо, як не стати жертвою шахраїв.

Люди продовжують повертатися до Києва та попит на оренду квартир зростає. При цьому говорити про довоєнний рівень цін не доводиться – рівень прибутків більшості українців знизився. Є об'єкти, що здаються за зниженою вартістю.

Експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак звернула увагу на фінансові ризики – можуть виникнути розбіжності із власником, а також пошкодження чи втрата майна внаслідок воєнних дій.

Недобросовісні орендодавці можуть різко підвищувати вартість житла та вимагати оплату за квартиру, в якій людина не живе через бойові дії. Важливо прописати в договорі ціну орендованого житла із зазначенням, що вона не повинна змінюватися протягом терміну оренди.

Адвокат Оксана Яринич дала 6 порад, як уберегтися від аферистів.

Перевірити документи на квартиру, на підставі яких людина здає її. Бажано зробити це з нотаріусом чи іншим фахівцем. З'ясуйте, хто власник, та отримайте його паспортні дані. Ніколи не вносите орендну план або аванс до огляду квартири. Багато шахраїв беруть завдаток і перестають виходити на зв'язок. Користуйтеся послугами рієлтора – виберіть довірену особу, яка допоможе з вибором об'єкта та оформленням договору.

5. Якщо постраждали від недобросовісного власника житла – розкажіть про це. Агенти з нерухомості розповсюдять інформацію і з таким орендодавцем ніхто не працюватиме.

6. Не відмовляйтеся від оформлення договору. У вас на руках обов'язково має бути письмове підтвердження оренди.

Нагадаємо, яка ситуація з орендою квартир по Україні в цілому.