Оренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраїв

Оренда квартир у Києві помітно подорожчала порівняно з першими місяцями війни. Кількість пропозицій на ринку орендованого житла в столиці зросла на чверть. Стало відомо, як не стати жертвою шахраїв.

Оренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраїв

Люди продовжують повертатися до Києва та попит на оренду квартир зростає. При цьому говорити про довоєнний рівень цін не доводиться – рівень прибутків більшості українців знизився. Є об'єкти, що здаються за зниженою вартістю.

Експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак звернула увагу на фінансові ризики – можуть виникнути розбіжності із власником, а також пошкодження чи втрата майна внаслідок воєнних дій.

Недобросовісні орендодавці можуть різко підвищувати вартість житла та вимагати оплату за квартиру, в якій людина не живе через бойові дії. Важливо прописати в договорі ціну орендованого житла із зазначенням, що вона не повинна змінюватися протягом терміну оренди.

Адвокат Оксана Яринич дала 6 порад, як уберегтися від аферистів.

  1. Перевірити документи на квартиру, на підставі яких людина здає її. Бажано зробити це з нотаріусом чи іншим фахівцем.
  2. З'ясуйте, хто власник, та отримайте його паспортні дані.
  3. Ніколи не вносите орендну план або аванс до огляду квартири. Багато шахраїв беруть завдаток і перестають виходити на зв'язок.
  4. Користуйтеся послугами рієлтора – виберіть довірену особу, яка допоможе з вибором об'єкта та оформленням договору.
Оренда квартир в Києві: шість способів захиститися від шахраїв

5. Якщо постраждали від недобросовісного власника житла – розкажіть про це. Агенти з нерухомості розповсюдять інформацію і з таким орендодавцем ніхто не працюватиме.

6. Не відмовляйтеся від оформлення договору. У вас на руках обов'язково має бути письмове підтвердження оренди.

Нагадаємо, яка ситуація з орендою квартир по Україні в цілому.


Ловіцька Леся, Тудей





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