S&P и IHS Markit проведут крупнейшее в 2020 году слияние на $44 миллиарда

Компания S&P Global купит аналитическое агентство IHS Markit, общая сумма сделки с учетом долговых обязательств IHS Markit составит $44 млрд. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

S&P и IHS Markit проведут крупнейшее в 2020 году слияние на $44 миллиарда
Фото: rbc.ru

Крупнейшее слияние

Сумма сделки делает ее крупнейшей в 2020 году, приводит данные Dealogic The Wall Street Journal.

В рамках соглашения S&P Global заплатит 0,28 своей акции за каждую ценную бумагу IHS Markit. В результате акционеры S&P Global будут владеть 68% объединенной компании, уточняет FT.

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация IHS Markit по состоянию на 30 ноября составляет $36,8 млрд, S&P — около $82,1 млрд. В ходе премаркета 30 ноября акции IHS Markit выросли на 5,3%, акции S&P Global снизились на 0,6%.

IHS Markit

IHS Markit основана в 2016 году в результате слияния компаний IHS и Markit. С того времени капитализация компании выросла в три раза. IHS Markit занимается отслеживанием данных на финансовых рынках. Программным обеспечением IHS Markit пользуются крупные банки Уолл-стрит для размещения акций и облигаций компаний. Компания также собирает данные по транспорту и энергетическому сектору.

S&P Global

S&P Global — компания, которая специализируется на предоставлении информации для финансового сектора и различных сфер бизнеса. Это материнская компания рейтингового агентства S&P и мажоритарный акционер индексного провайдера S&P Dow Jones Indices.

Слияние года

Если сделка S&P Global и IHS Markit состоится, она станет крупнейшей за прошедший период 2020 года, обойдя планируемое слияние NVIDIA с Arm Holdings за $40 млрд и сделку на $40 млрд между Nippon Telegraph & Telephone и ее дочерней компанией, отмечает Wall Street Journal.

Рынок M&A

Мировой рынок слияний и поглощений (M&A) в этом году снизился на 12%. В США падение рынка составило 28%. Это произошло из-за пандемии, последствия которой заставили компании сосредоточиться на развитии своих собственных бизнесов.

Как и в предыдущие годы, технологический сектор является самым активным в сделках по слияниям и поглощениям — на данный момент заключено соглашений на $669 млрд, пишет WSJ.

На прошлой неделе стало известно еще об одной крупной сделке: покупке Salesforce сервиса Slack за $17 млрд. Сообщалось, что эта сделка может стать одной из самых дорогих за всю историю IT-индустрии.

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