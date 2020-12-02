Приватбанк задержал в Киеве польского скиммера (фото)

29 ноября в Киеве служба безопасности Приватбанка провела спецоперацию по задержанию мошенника, который установил на банкомат Приватбанка скиминговое устройство. Об этом сообщили в пресс-служба банка.

Фото: finclub.net

Что известно

Информация об установлении скиминговой накладки на банкомат была зафиксирована автоматической системой защиты банкоматной сети в 8 утра в воскресенье.

После чего банком были приняты меры по безопасности клиентов. Сотрудниками банка и полиции за скомпрометированным банкоматом было установлено наблюдение, и через несколько часов мошенник был задержан с поличным в момент снятия скиммингового устройства с банкомата.

Кого задержали

Задержанным оказался 33-летний гражданин Польши Wojtas Marcin. У кибермошенника изъято устройство для считывания информации с платежных карт, миниатюрная видеокамера и записи видеорегистратора с других банкоматов украинских банков.

Клиенты Приватбанка от действий скиммера не пострадали. Задержанному поляку сообщено о подозрении (статья 190 ч. 3 УК) и в судебном порядке будет избрана мера пресечения.