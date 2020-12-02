Контрабандисты пытались ввезти из РФ в Украину товар на 9 млн грн, в том числе элитные часы, лекарства и тесты на ковид

После предупредительного выстрела пограничников они бросили свою ношу и скрылись в РоSSию.

Контрабандисты пытались ввезти из РФ в Украину товар на 9 млн грн, в том числе элитные часы, лекарства и тесты на ковид
Фото: Пресслужба ДПСУ

Четыре человека пытались переместить из РоSSии на территорию Украины товар на более 9 млн гривень: духи, ценные часы и аксессуары, лекарства, партию тестов для выявления COVID-19. Пограничники заметили вероятных контрабандистов в Сумской области на берегу Ворсклы у Александровки.

Чтобы их задержать, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Наршители бросили свою ношу и убежали на территорию РоSSийской Федерации, информирует пресс-служба ГПСУ.

"В 12 картонных ящиках, которые они незаконно переместили с территории РоSSии на территорию Украины, было обнаружено большое количество медицинских средств, в т.ч. и тестов для выявления COVID-19. Также в одном из ящиков найдено двое швейцарских часы класса "люкс" - HUBLOT, эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании Patek Philippe, два флакона духов Accento Sospiro и Sospiro Opera, а также четыре футляра для хранения элитных часов", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Фото: Пресс-служба ГПСУ

Сейчас товар, общая стоимость которого может достигать более 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по поиску лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.

Напомним, на Закарпатье на контрабанде сигарет поймали пограничника и священника УПЦ МП.

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