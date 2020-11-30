Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб

Совместным приказом министерства промышленности, торговли, зеленой и цифровой экономики и министерства экономики, финансов и административной реформы в Марокко введена окончательная специальная защитная мера в отношении труб и трубок из стали и железа в форме специальной пошлины. Размер пошлины - 25%, сообщает департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ .



Под действие меры попадают товары, классифицируемые кодами 7306.19.10.90, 7306.19.99.00, 7306.30.10.99, 7306.30.99.00, 7306.50.10.90, 7306.50.99.00, 7306.61.10.00, 7306.61.90.00, 7306.69.10.00, 7306.69.99.00, 7306.90.10.90, 7306.90.99.00 ТН ВЭД Марокко.



Срок действия пошлины - 3 года. Решением властей Марокко предусмотрена постепенная либерализация меры путём ежегодного снижения размера специальной пошлины на 1 процентный пункт.



О расследовании в отношении импортных сварных труб было объявлено в октябре 2019 года. Инициаторы - местные металлургические компании Industube, Batifer и Longofer.