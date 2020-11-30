Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб

Марокко вводит спецпошлину на импорт стальных труб

Совместным приказом министерства промышленности, торговли, зеленой и цифровой экономики и министерства экономики, финансов и административной реформы в Марокко введена окончательная специальная защитная мера в отношении труб и трубок из стали и железа в форме специальной пошлины. Размер пошлины - 25%, сообщает департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ.

Под действие меры попадают товары, классифицируемые кодами 7306.19.10.90, 7306.19.99.00, 7306.30.10.99, 7306.30.99.00, 7306.50.10.90, 7306.50.99.00, 7306.61.10.00, 7306.61.90.00, 7306.69.10.00, 7306.69.99.00, 7306.90.10.90, 7306.90.99.00 ТН ВЭД Марокко.

Срок действия пошлины - 3 года. Решением властей Марокко предусмотрена постепенная либерализация меры путём ежегодного снижения размера специальной пошлины на 1 процентный пункт.

О расследовании в отношении импортных сварных труб было объявлено в октябре 2019 года. Инициаторы - местные металлургические компании Industube, Batifer и Longofer.


МинПром по материалам МеталлСервис

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