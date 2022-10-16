Польща відновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»

Фахівці ліквідували витік.

Польща відновила прокачування нафти трубопроводом «Дружба»
© tsargrad.tv

Польща ліквідувала витік на нафтопроводі «Дружба» та відновила прокачування нафти, повідомляє польський оператор PERN.

«Технічні служби відновили повну функціональність пошкодженого трубопроводу, який використовується для доставки сирої нафти німецьким споживачам. Постачання здійснюються двома гілками західної ділянки трубопроводу», - йдеться в пресрелізі .

Фахівці встановлюють причини витоку. У Польщі вважають, що йдеться про звичайне ушкодження, а не диверсію.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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