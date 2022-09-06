Польща та Україна розглядають можливість будівництва трубопроводу для перекачування олії

Соняшникова олія з України потече по трубі.

Польща та Україна розглядають можливість будівництва трубопроводу для перекачування олії
© Міністерство аграрної політики

Україна та Польща під час Економічного форуму підписали меморандум про можливе будівництво трубопроводу, який використовуватиметься для перекачування олії з України.

За словами міністра сільського господарства Польщі Генріка Ковальчика, трубопровід проходитиме від польсько-українського кордону до Гданська.

"Попередня угода, підписана у вівторок, передбачає призначення робочої групи, яка розробить технічні умови такої інвестиції, методи фінансування та чи буде такий трубопровід економічно виправданий", - пояснив він, передає "Польське радіо".

Віце-прем'єр додав, що робоча група має подати результати своїх аналізів протягом кількох місяців.

"Будівництво такого трубопроводу є цікавою ідеєю, оскільки Польща могла б стати транзитною країною для української олії, яка згодом могла б транспортуватися з Гданська до арабських країн та Північної Африки. Однак такі інвестиції потребують глибокого аналізу. Після перших двох місяців роботи робочої групи у нас вже мають бути якісь знання", - сказав він.

Українська олія до війни експортувалася до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37%), Південно-Східній Азії (29%) та Азії (14,9%).

За матеріалами: polskieradio24.pl / Міністерство аграрної політики /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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