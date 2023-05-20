В Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в Польщу

З точки зору транспортування - проєкт економічно вигідний.

У Мінагрополітики вже порахували, скільки може коштувати будівництва олійного трубопроводу в Польщу. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у інтерв’ю «БізнесЦензор» , інформує ZN.ua .

«Поки можна сказати умовно, скільки він може коштувати, оскільки все залежить від маршруту, від ландшафту. В будь-якому разі йдеться про сотні мільйонів доларів. Для порівняння, в нас зараз один завод, що переробляє 1 млн т соняшнику, може коштувати $100-200 млн», — додав він.

За словами міністра, будівництво олійного трубопроводу можна провести за рік, однак на оформлення дозвільних документів піде більше часу.

«Поляки мають виділити ділянку під цей проєкт. Якщо отримають усі дозвільні документи, таку трубу можна побудувати впродовж одного року. Це нескладний технологічний проєкт. Найбільше складне питання — це погодження в Польщі, отримання всіх дозволів. Поляки вже заплатили спеціальній міжнародній організації для оформлення таких дозволів, але це ще займе певний час», — пояснив він.

Крім того, Сольський уточнив, що за планом проєкту в точках врізу Ягодин може бути злив олії у вивантаження в порту Гданська. Трубопровід працює за технологічним принципом перекачування рідини, компресорна станція з інтервалом у 20-30 км. Це економічно вигідний проєкт, оскільки величезне місце купівлі олії — це нідерландські порти.

«Труба має бути у власності України та Польщі. Приватні гравці також можуть заходити, будувати термінали. Головне завдання, щоб до труби потрапляла олія однієї якості. Це нормальна вимога, тому що олія — це стандартизований продукт, як, наприклад, нафта», — зазначив він.

Нагадаємо, більшість соняшникових полів в України обробляються всупереч правилам сівозміни. Використання землі з недотриманнями правил сівозміни руйнує якість грунтів.