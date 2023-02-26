Німеччина хоче використати труби від "Північного потоку-2" – ЗМІ
Труби планується залучити до будівництва газопроводу довжиною майже 40 кілометрів від плавучого терміналу для зрідженого природного газу, інформує
Уряд Німеччини розпочав переговори з компанією Nord Stream 2, що базується в Швейцарії, і адміністратором, який був призначений у зв'язку з її банкрутством, про закупівлю понад 3 тисяч труб, що призначалися для трубопроводу "Північний потік-2". Про це
Труби хочуть використовувати для будівництва газопроводу завдовжки близько 40 км від плавучого терміналу для зрідженого природного газу (ЗПГ) біля острова Рюген до населеного пункту Любмін (земля Мекленбург-Передня Померанія). Наразі сегменти трубопроводу зберігаються на Рюгені на території порту Мукран.
Журналісти пишуть, що угода є складною з юридичної точки зору, оскільки Nord Stream 2 формально належить російському "Газпрому". Офіційно переговори також не підтверджені, видання посилається на низку незалежних джерел.