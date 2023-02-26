Німеччина хоче використати труби від "Північного потоку-2" – ЗМІ

Труби планується залучити до будівництва газопроводу довжиною майже 40 кілометрів від плавучого терміналу для зрідженого природного газу, інформує ZN.ua.

Уряд Німеччини розпочав переговори з компанією Nord Stream 2, що базується в Швейцарії, і адміністратором, який був призначений у зв'язку з її банкрутством, про закупівлю понад 3 тисяч труб, що призначалися для трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Welt.

Труби хочуть використовувати для будівництва газопроводу завдовжки близько 40 км від плавучого терміналу для зрідженого природного газу (ЗПГ) біля острова Рюген до населеного пункту Любмін (земля Мекленбург-Передня Померанія). Наразі сегменти трубопроводу зберігаються на Рюгені на території порту Мукран.

Журналісти пишуть, що угода є складною з юридичної точки зору, оскільки Nord Stream 2 формально належить російському "Газпрому". Офіційно переговори також не підтверджені, видання посилається на низку незалежних джерел.


Богдан Затула, ZN.ua





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