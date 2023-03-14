Ралі держоблігацій та очікування завершення яструбиної політики ФРС: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

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Американські акції знизилися у понеділок

S&P 500 втратив 0,2%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 0,3%. Урядовий план підтримки клієнтів збанкрутілих банків поряд з іншими надзвичайними заходами не зміг підняти акції банківського сектора та заспокоїти ринок. Багато інвесторів вже зробили ставку на те, що всі ці події можуть призвести до уповільнення підвищення ФРС процентних ставок.

Акції Азії знижуються слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 1,4%, японський Nikkei подешевшав приблизно на 2,1%, південнокорейський Kospi впав на 2,2%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,9% та 1,8% відповідно, а сінгапурський STI практично не змінився. На інвесторів в Азії також чинять тиск банкрутства кількох банків США .

Інвестори продовжують позбавлятися акцій американських банків

У понеділок індекс S&P Regional Banks, який відстежує вартість акцій банків у США , знизився приблизно на 12%. Серед лідерів падіння — акції First Republic Bank, які подешевшали вчора більш ніж на 60%, а також папери Western Alliance Bancorp та PacWest Bancorp, що знизилися на 47% та 20% відповідно. Довіра Уолл-Стріт до регіональних банків загалом залишається хисткою, незважаючи на екстрені заходи уряду США щодо захисту вкладників, зауважує CNN News. Примітно, що на цьому тлі розпродаж також триває у банківському секторі Європи. Місцевий галузевий індекс — Stoxx Europe 600 Banks, який відслідковує капіталізацію 42 найбільших банків ЄС та Великобританії, знизився вчора приблизно на 6%, зафіксувавши найбільше падіння з березня минулого року.

Потрясіння у банківській сфері призвели до історичного ралі на ринку облігацій

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США в понеділок знизилася з 5% (максимум з 2007 року) минулого тижня трохи більше ніж 4% у понеділок.

Така різка зміна прибутковості востаннє спостерігалася за обвалу фондового ринку в жовтні 1987 року. Своєю чергою, прибутковість 10-річних казначейських облігацій — ключового показника, що відображає довгострокові перспективи інвесторів щодо економічного зростання, інфляції та процентних ставок — досягла 3,5% порівняно з 3,7% у п'ятницю і майже 4,1% на початку березня.

На думку експертів, ралі на ринку облігацій у понеділок було, зокрема, викликане різкою зміною очікувань щодо зростання відсоткових ставок. Після краху низки банків багато хто вважає, що кампанія ФРС щодо посилення грошово-кредитної політики може бути набагато ближче до свого завершення, ніж раніше передбачалося, пише The Wall Street Journal.