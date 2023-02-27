Росія припинила прокачку нафти до Польщі трубопроводом «Дружба»

Польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила отримувати нафту через нафтопровід «Дружба» з Росії. Про це повідомив головний виконавчий директор компанії Даніель Обайтек у Twitter.

Росія припинила прокачку нафти до Польщі трубопроводом «Дружба»
Фото: ua-energy.org

«Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини. Лише 10% сировини надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, яку ми проводили останніми роками», — написав він.

Відповідальний польського уряду за стратегічну енергетичну інфраструктуру Матеуш Бергер заявив у коментарі Reuters, що жителі держави не відчують жодних змін. За його словами, PKN Orlen була готова до припинення поставок з Росії місяцями. Польща зможе імпортувати нафту, зокрема, морським шляхом.

Нафтопровід «Дружба»

Нафтопровід «Дружба» транспортує російську нафту у більшу частину Центральної Європи, включаючи Німеччину, Польщу, Білорусь, Угорщину, Словаччину, Чехію та Австрію.





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