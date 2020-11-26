В Федерации профсоюзов заявили об аресте бывшего штаба Майдана - киевского Дома профсоюзов

В ФПУ также анонсировали встречу с журналистами, на которой "будет обнародована вся официальная информация".

Печерский районный суд города Киева 3 ноября арестовал Дом профсоюзов, который был штабом во время Майдана и сгорел зимой 2014 года, а также другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Об этом заявили в Международной федерации профсоюзов, передает Интерфакс-Украина.

"Печерский районный суд Киева арестовал Дом профсоюзов и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины. Решение было принято еще 3 ноября, а обнародовано 23 ноября. В ФПУ об этом узнали сегодня из столичной прессы", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром.

В ФПУ также анонсировали встречу с журналистами, на которой "будет обнародована вся официальная информация о реальном состоянии дел, в которой оказалось очень много замалчиваемых деталей".

Согласно обнародованному в судебном реестре решению, аресту по ходатайству Офиса генерального прокурора подлежат, в частности, санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве , Ирпене и Одессе, отель в Трускавце, столичный Дом профсоюзов на Майдане, включая бизнес-центр (БЦ) Maidan Plaza, Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов на аллее Героев Небесной сотни, учебно-спортивная база "Святошин", ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове, гаражный комплекс на более 7,6 тыс. кв. м и ряд других объектов недвижимости в центре Киева .

Как указано в судебных решениях, досудебное расследование установило, что служебные лица Федерации профсоюзов и другие субъекты хозяйственной деятельности присвоили ряд объектов государственной недвижимости в особо крупных размерах.

Напомним, 19 ноября в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что были выявлены финансовые нарушения в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. Основные же следственные действия ведутся по генподрядчику, который должен был построить мемориальный комплекс. На его счет был переведен аванс в 111 млн, а осталось там только около 10 млн, при этом музей не построен. Впрочем, строительство музея пока невозможно, ведь земельный участок арестован: там проводят следственные действия и эксперименты, необходимые для расследования расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

В Киевской городской прокуратуре считают, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы. Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.

В музее сообщили, что подрядчик потратил этот аванс на другие цели, кроме прописанных в контракте. Он предоставил информацию о закупленном дереве и граните - это самые дорогие статьи расходов, а также о других материалах для мемориала. Подрядчик закупил 105 деревьев и особый гранит, который привезли из-за границы и который хранится сейчас в Украине. При музее создан отдельный профессиональный отдел, который занимается всеми вопросами, связанными со строительством.