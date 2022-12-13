В "Укренерго" заявили про нові проблеми в енергосистемі

Робота ремонтних бригад суттєво ускладнена.

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© Укренерго

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, проте сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів ще більше негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook.

"Погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в компанії розповіли, що на сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.

"Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", - зазначили в компанії.

Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону в "Укренерго" рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).


Лія Ільченко, ZN.ua





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