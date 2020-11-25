АМКР потерял объем сбыта в 1 млн тонн стали и меняет торговые потоки

Из-за локдаунов очень чувствительное для крупнейшего металлургического завода Украины снижение спроса произошло на европейском рынке. Страны МЕNА (Ближний Восток и Северная Африка) тоже значительно снизили активность. Поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог" пришлось переориентировать торговые потоки в другие регионы, рассказал директор департамента продаж предприятия Евгений Чумаченко.



"В целом, мы считаем, что "АрселорМиттал Кривой Рог" с честью прошел испытание, хоть было непросто. Переориентация на новые рынки сбыта – всегда очень трудоемкий процесс. Ведь новые рынки подразумевают новые стандарты. Приходится заново проходить процесс сертификации продукции с учетом законодательства стран, в которые планируется поставлять товар. А правительства этих стран, когда видят, что растет импорт, придумывают всевозможные барьеры. Это могут быть просто пошлины, как в США, квоты, как в странах Евросоюза, либо же ужесточение государствами правил сертификации. В результате ее можно проходить полгода, год, а то и более длительный период", - отметил топ-менеджер завода.



Нынешний год еще больше спутал карты на глобальном рынке стального проката. Поначалу страны одна за другой закрывались на карантин и сокращали потребление металла. Во втором полугодии спрос на прокат и цены начали восстанавливаться, но не везде и не так быстро, как хотелось бы металлургам.



Ко всему прочему ситуацию усугубила новая волна протекционизма. Многие правительства, отвечающие за крупнейшие национальные экономики, желая поддержать собственных производителей, ужесточили защитные меры против импорта. На этом фоне украинский рынок остается достаточно открытым для зарубежных поставщиков. И это совершенно не радует отечественных производителей.



"Чувствуется конкуренция, особенно со стороны Белорусского металлургического завода. Кроме того, периодически мы наблюдаем поставки турецких производителей. Украинский рынок в принципе достаточно открыт, и практически никаких барьеров для поставок извне, увы, нет", - отметил Е.Чумаченко.



В последнее время "АрселорМиттал Кривой Рог" сталкивается с тем, что большинство государств усиливают протекционистские меры против импорта украинской арматуры и катанки. В компании констатировали, что потеряли как рынок сбыта, например, Египет. В странах Персидского залива потеряно 200 тыс. тонн реализации металлопродукции. В Латинской Америке некоторые страны ужесточили сертификацию, и там около 100 тыс. тонн также потеряно. В сумме это уже почти 1 млн тонн. По словам топ-менеджера "АрселорМиттал Кривой Рог", потерянный объем сбыта надо переориентировать на другие направления, в Юго-Восточную Азию, в том числе.



