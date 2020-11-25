GFG Alliance инвестирует 125 млн долл. в строительство цеха по переплавке лома

Британская промышленная группа GFG Alliance инвестирует 94 млн ф. ст. (125 млн долл.) в строительство нового цеха по переплавке алюминиевого лома на своем заводе Lochaber в Шотландии.



В настоящее время предприятие выпускает до 40 тыс. т первичного алюминия в год. Ввод в строй нового цеха позволит увеличить этот показатель до 80 тыс. т. Вторичный алюминий будет производиться в виде заготовки, которая пойдет на внутренний рынок и на экспорт.



Компания планирует приступить к строительным работам в 2021 г. Запуск производства намечен на 2024 г. Проект также включает расширение ближайшего порта Корпах, через который на предприятие будет поступать алюминиевый лом.



Ранее GFG собиралась построить на Lochaber цех по изготовлению алюминиевых колес. Однако компания отказалась от этих планов из-за спада в европейской автомобилестроительной отрасли.



Как заявляет владелец GFG Санджив Гупта, при переплавке алюминиевого лома используется в 20 раз меньше энергии, чем при выплавке первичного алюминия. Поэтому реализация нового проекта будет способствовать достижению углеродной нейтральности к 2030 г. Тем более что завод Lochaber получает электроэнергию от ГЭС. Великобритания в настоящее время является экспортером алюминиевого лома, так что проблем с сырьевым обеспечением не предвидится.



