Від SWIFT мають бути відключені всі банки РФ, а не окремі - євродипломат від Швейцарії

Депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи питання виборчого відключення російських банків від системи SWIFT (було відключено лише 7 банків) заявив, що від системи мають бути відключені всі російські банки, а санкції загалом посилені.

Відповідну заяву швейцарський політик зробив у інтерв'ю Guildhall, інформує Апостроф.

"Ми повинні вдатися до жорсткіших заходів, жорсткіших санкцій… Проблема в тому, що Швейцарія може підтримувати тільки ті санкції, які приймає ООН, ОБСЄ або наші найближчі партнери, тобто ЄС. Ми можемо лише приєднатися до санкцій ЄС, не маючи можливості вводити їх самостійно. Якщо банк не в листі ЄС, ми не можемо накласти на нього санкції, хоч і намагалися внести зміни до свого законодавства, але поки що не внесли. Вважаю, що ми маємо посилити заходи", – зазначив парламентарій.

"Я виступаю за розширення санкцій, я вважаю, що ми маємо накласти санкції на всі банки, на всіх олігархів, і я також підтримую заборону на видачу віз усім росіянам у принципі, тільки якщо вони не опоненти режиму", - підсумував швейцарський політик.

Зазначимо, що згідно з даними дослідження Центру оборонних реформ від системи SWIFT відключено лише 7 російських банків, решта продовжує функціонувати, використовуючи SWIFT.


Іван Троянов, Апостроф





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