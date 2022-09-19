Від SWIFT мають бути відключені всі банки РФ, а не окремі - євродипломат від Швейцарії

Депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи питання виборчого відключення російських банків від системи SWIFT (було відключено лише 7 банків) заявив, що від системи мають бути відключені всі російські банки, а санкції загалом посилені.

Відповідну заяву швейцарський політик зробив у інтерв'ю Guildhall, інформує Апостроф .

"Ми повинні вдатися до жорсткіших заходів, жорсткіших санкцій… Проблема в тому, що Швейцарія може підтримувати тільки ті санкції, які приймає ООН , ОБСЄ або наші найближчі партнери, тобто ЄС. Ми можемо лише приєднатися до санкцій ЄС, не маючи можливості вводити їх самостійно. Якщо банк не в листі ЄС, ми не можемо накласти на нього санкції, хоч і намагалися внести зміни до свого законодавства, але поки що не внесли. Вважаю, що ми маємо посилити заходи", – зазначив парламентарій.

"Я виступаю за розширення санкцій, я вважаю, що ми маємо накласти санкції на всі банки, на всіх олігархів, і я також підтримую заборону на видачу віз усім росіянам у принципі, тільки якщо вони не опоненти режиму", - підсумував швейцарський політик.

Зазначимо, що згідно з даними дослідження Центру оборонних реформ від системи SWIFT відключено лише 7 російських банків, решта продовжує функціонувати, використовуючи SWIFT.