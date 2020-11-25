ArcelorMittal ищет партнеров для предприятий во Франции и Бельгии

По данным интернет-ресурса Kallanish, корпорация ArcelorMittal ищет партнеров, которые могли бы войти в капитал ее подразделения Industeel, располагающего шестью предприятиями во Франции и Бельгии.



Как сообщают представители профсоюзов, не исключается и вариант с продажей контрольного пакета акций Industeel новому собственнику.



Компания Industeel выпускает толстый лист из различных марок стали, включая нержавеющую, шириной до 4300 мм, а также поковки, штамповки, слитки из углеродистых, легированных, нержавеющих сталей и специальных сплавов на основе никеля. Как заявляет ArcelorMittal, по разнообразию размерного сортамента Industeel не имеет себе равных в мире.



