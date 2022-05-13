Инфляция во Франции обновила максимум с 1985 года

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕC, в апреле выросли на 5,4% в годовом выражении. Это рекордный темп с начала расчета этого показателя, сообщает Интерфакс со ссылкой на окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Инфляция во Франции обновила максимум с 1985 года
Фото: booking.parisinfo.com

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовскими 5,1%. Показатель совпал с предварительно объявленными данными. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены во Франции в апреле выросли на 0,5% (+1,6% в марте), что также совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в апреле увеличились на 4,8% в годовом выражении, рекордными темпами с октября 1985 года, и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В марте подъем составил соответственно 4,5% и 1,4%.

Цены на энергоносители во Франции в апреле взлетели на 26,5% в годовом выражении (в марте рост составлял 29,2%), стоимость продуктов питания выросла на 3,8% (+2,9%), промышленные товары подорожали на 2,6% (+2,1%), услуги — на 3% (+2,3%).

Напомним

В апреле инфляция в США составила 8,3% в годовом исчислении и 0,3%, В месячном, немного снизившись с мартовского пика в 8,5%. При этом базовый ИПЦ поднялся на 0,6% по сравнению с мартом и на 6,2% за год.

В Украине потребительские цены в апреле 2022 года выросли на 3,1% по сравнению с мартом. С начала года цены выросли на 10,9%. Базовая инфляция в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года составила 3%, с начала года — 8,1%.

В Турции инфляция в годовом исчислении выросла до 69,97%. За месяц потребительские цены выросли на 7,25%. Больше всего за апрель подорожали еда и неалкогольные напитки — на 13,38%. Цены на жилье выросли на 7,43%.

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