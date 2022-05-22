Украинцы во Франции: сколько стоит аренда жилья, продукты и проезд

Франция приютила более 70000 украинских беженцев, которые получают временное пособие на проживание и питание, а также имеют право на работу и обучение в стране. Размер пособия составляет 426 евро месяц на человека. Эта сумма не покрывает все самые необходимые расходы, так как жизнь во Франции не такая дешевая, как в Украине. По подсчетам, на двоих необходимо иметь среднемесячный доход в размере 2000 евро, чтобы оплачивать жилье, покупать продукты, и иметь деньги на транспорт и другие нужды.

Украинские семьи, преимущественно женщины и дети, могли получать помощь на жилье во Франции, однако, чтобы оплачивать полную стоимость квартиры, нужно иметь дополнительный заработок.

Что касается цен на жилье, то как правило, собственник требует от арендатора гарантийный вклад в размере стоимости аренды за несколько месяцев. Аренда небольшой квартиры-студии в Париже обойдется в 600-700 евро за месяц, в других городах - от 500 евро. Квартира с двумя спальнями в Париже обойдется от 1300 евро в месяц. Очень часто коммунальные платеж сразу же включены в стоимость аренды.

Цены на продукты во Франции отличаются в разных городах. В Париже, соответственно, цены выше. В местных супермаркетах Dia и Leader Price есть отделы с продукцией, у которой заканчивается срок годности. В них можно купить дорогостоящие деликатесы за 10–15% от их первоначальной цены.

В среднем килограмм свинины во Франции стоит 10–13 евро, килограмм твердого сыра — от 10 евро, литр молока - 1 евро, килограмм курицы — 6 евро, помидоров - 3 евро, бутылка вина - от 4 евро. Чашка кофе в среднем во французском кафе обойдется в 3 евро, а ужин в недорогом ресторане на двоих - 45-50 евро.

Общественный транспорт Парижа включает в себя метро, трамваи, автобусы, электрички, водный и туристическо-экскурсионный транспорт. Между городами во Франции ходят поезда и автобусы. Билеты на проезд можно купить в газетных киосках, на станциях метро, вокзалов, аэропортов через кассы, информационные бюро или специальные билетные автоматы, а также онлайн.

Метро - самый быстрый способ передвижения по Парижу. Билет на одну поездку с возможностью пересадки обойдется в 1.90 евро. Набор Carnet из десяти билетов будет стоить 16.90 евро. При оплате проезда можно воспользоваться проездной картой Navigo Easy или мобильным приложением RATP для бесконтактной оплаты. Проездной на автобус будет стоить в среднем 22 евро на неделю, а одна поездка обойдется в 1,90 евро. Также во Франции есть разные проездные на все виды транспорта, на автобус и метро, а также