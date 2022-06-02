За время войны Украина получила от международных партнеров $7 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что за более чем три месяца финансовая поддержка от международных партнеров уже превысила $7 млрд. Об этом сообщает Interfax-Украина.

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«Мы благодарны нашим международным партнерам, которые предоставляют нам финансовую поддержку, чтобы государство в полной мере могло выполнять все свои социальные и гуманитарные обязательства», — сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 31 мая.

По словам премьер-министра, за более чем три месяца поддержка от международных партнеров уже превысила $7 млрд.

«Ежедневно мы ведем переговоры, чтобы помощь увеличивалась», — подчеркнул он.

Как писал «Минфин», источниками финансирования госбюджета за период с 24 февраля 2022 по 25 мая являются военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.