В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду

Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям на рынке аренды жилья в Киеве , пишет " Сегодня ".



Сейчас в столице простаивает около 12-13 тысяч квартир. В начале карантина таких было около 6 тысяч. Упало и количество сделок – с 3 000 до 2 000 в месяц. Большая часть арендаторов квартир переезжает в более скромные апартаменты. Падение спроса привело и к снижению цен.



Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики Pro-consulting.



Основное снижение спроса происходило во время жестких карантинных мер – закрытия метро, железнодорожного сообщения и др. После них и наблюдалось максимальное падение цен. Например, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом доме в спальном районе. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.



Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.



Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности. Если ограничения ужесточатся, рынок аренды просядет еще сильнее, а цены на жилье снизятся, считают эксперты.

