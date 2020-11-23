В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду

В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду

Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям на рынке аренды жилья в Киеве, пишет "Сегодня".

Сейчас в столице простаивает около 12-13 тысяч квартир. В начале карантина таких было около 6 тысяч. Упало и количество сделок – с 3 000 до 2 000 в месяц. Большая часть арендаторов квартир переезжает в более скромные апартаменты. Падение спроса привело и к снижению цен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики Pro-consulting.

Основное снижение спроса происходило во время жестких карантинных мер – закрытия метро, железнодорожного сообщения и др. После них и наблюдалось максимальное падение цен. Например, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом доме в спальном районе. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.

Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.

Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности. Если ограничения ужесточатся, рынок аренды просядет еще сильнее, а цены на жилье снизятся, считают эксперты.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
Saudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацимSaudi Aramco решила разместить долларовые еврооблигацим
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
“Мерседес Бенц” получил лицензию на производство тепловой энергии в Киеве“Мерседес Бенц” получил лицензию на производство тепловой энергии в Киеве
ФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимуществаФГИ на этой неделе проводит 37 аукционов по сдаче в аренду госимущества
Курс валют в Киеве: 30 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 октября 2020 года
Лишь 10% жалоб на интернет-торговлю в Киеве удовлетворяются, - управление ГоспотребслужбыЛишь 10% жалоб на интернет-торговлю в Киеве удовлетворяются, - управление Госпотребслужбы
Курс валют в Киеве: 28 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 28 октября 2020 года
Курс валют в Киеве: 26 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 26 октября 2020 года
Курс валют в Киеве: 23 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 октября 2020 года
Курс валют в Киеве: 21 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 21 октября 2020 года
Курс валют в Киеве: 16 октября 2020 годаКурс валют в Киеве: 16 октября 2020 года
В Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламуВ Киеве с крыш домов на Майдане убрали последнюю рекламу
Последние новости
Подгружаем последние новости