Великобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларов

Временное соглашение в дальнейшем должно быть ратифицировано парламентом Канады.

Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле, которое призвано сохранить обмен товарами и услугами между двумя странами после завершения переходного периода в связи с Brexit.

Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе телемоста с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, передает Deutsche Welle.

Объем сделки оценивается в 27 млрд долларов (22,7 млрд евро).

"Сегодняшнее соглашение укрепляет базу совместной торговли объемом в 20 млрд фунтов стерлингов и позволяет сохранить тысячи рабочих мест", - отметила министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

В свою очередь, министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н напомнила, что в связи с выходом Лондона из ЕС Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и Евросоюзом с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию.

Временное соглашение в дальнейшем должно быть ратифицировано парламентом Канады. На его основе в 2021 году должны состояться переговоры о заключении договора между Оттавой и Лондоном на постоянной основе.