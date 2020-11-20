Украинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу

Украинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу

Украинский импортер металлопроката "Еврометалл" намерен развивать направление экспорта украинских металлоконструкций в страны ЕС, в первую очередь, в Польшу, заявил директор компании Виталий Притула в ходе заседания Комитета по несущим конструкциям Украинского центра стального строительства.

Компания рассчитывает в течение первого полугодия 2021 года выйти на стабильный показатель заказов из Польши в объеме порядка 200-300 тонн. А к 2022 году – поставлять на польский рынок от 5 до 7 тыс. тонн металлоконструкций (МК) украинского производства.

В управлении "Еврометалла" нет собственных заводов МК, поэтому компания планирует развивать экспортное направление в партнерстве с уже действующими игроками украинского рынка. В частности, заниматься поиском клиентов и обеспечивать заводы заказами, а также прокатом как европейского, так и украинского производства. В последнем случае по договоренности с Группой "Метинвест" производители могут получать прокат для экспортных заказов по специальным ценам.

Основным профилем деятельности "Еврометалла" на сегодня является поставка листового и сортового проката европейских производителей на украинский рынок. Тем не менее производство металлоконструкций для европейских заказчиков является перспективным направлением деятельности, считает В.Притула, поскольку украинские заводы могут предложить значительно более выгодную цену.

По данным "Еврометалла", средняя стоимость МК от производителя в Украине составляет 14 тыс грн/т, в то время как в Польше этот показатель колеблется от 25 до 40 тыс грн/т. При этом в Украине стоимость материалов в структуре готовых МК составляет 65-80%, тогда как в Польше – 49%. Разница формируется в основном за счет стоимости работ по изготовлению МК, объяснил В.Притула.

"Эта (высокая – ред.) цена – в первую очередь для польских производителей, которые уже давно на рынке, их все знают. Украинским производителям чтобы зайти на рынок придется вести более агрессивную ценовую политику. Но даже если сделать поправку на этот факт, тут есть куда двигаться", - заметил В.Притула.

Кроме того, емкость польского рынка МК, по его словам, позволяет рассчитывать на стабильный приток заказов. Так, в Польше он оценивается в 1,2-1,5 млн тонн в год, а в Украине – в 135 тыс тонн.

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у украинца 18 редких камней янтаря (фото)
Центробанк Казахстана запретил покупать долларыЦентробанк Казахстана запретил покупать доллары
Объемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардовОбъемы кредитов по программе «5-7-9%» превысили 13 миллиардов
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Штраф до 100 тысяч. Коллекторов будут штрафовать за угрозы и шантажШтраф до 100 тысяч. Коллекторов будут штрафовать за угрозы и шантаж
Азербайджан готов поставлять в Европу собственный газАзербайджан готов поставлять в Европу собственный газ
В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового годаВ Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года
За растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банкаЗа растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банка
Украинские металлурги сократили экспорт прокатаУкраинские металлурги сократили экспорт проката
За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%За 10 месяцев украинские металлурги нарастили перевозки продукции по Днепру на 9,4%
250 отделений Укрпочты будут работать без выходных с 1 ноября250 отделений Укрпочты будут работать без выходных с 1 ноября
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Свыше 60 предприятий Укроборонпрома будут корпоратизированыСвыше 60 предприятий Укроборонпрома будут корпоратизированы
Украинские АЗС переходят на отечественное топливоУкраинские АЗС переходят на отечественное топливо
Последние новости
Подгружаем последние новости