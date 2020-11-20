Южная Корея хочет вернуть на родину производственные мощности из-за рубежа

Южная Корея хочет вернуть на родину производственные мощности из-за рубежа

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи внедрило систему стимулов, поддерживающих возвращение производственных мощностей из-за рубежа на родину.

Такие компании могут претендовать на субсидии в размере до 30 млрд вон (около 27 млн долл.) на строительство новых предприятий. Правительство также может компенсировать им до 44% затрат на приобретение земельного участка, возведение завода и перенесение производства из-за рубежа. Предусматриваются также налоговые льготы, тарифные скидки и другие стимулы.

Как отмечает корейская металлургическая ассоциация Korea Iron & Steel Association (KOSA), две или три сталелитейные компании планируют воспользоваться этой возможностью. Она считает, что из-за растущего протекционизма и увеличения избыточных мощностей становится более выгодным производить стальную продукцию в Корее.

С начала текущего года уже две корейские металлургические компании осуществили подобную "репатриацию". В мае компания Aju Steel решила закрыть свой завод на Филиппинах и перенести выпуск тонкого листа для электроники и стальной упаковки в Корею.

В ноябре компания Dongbu Steel приняла решение о ликвидации предприятия в китайской провинции Цзянсу. При этом компания инвестирует 155 млрд. вон (около 140 млн долл.) в модернизацию и расширения производства холоднокатаной продукции и проката в покрытиями на заводе Dangjin в Корее.

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