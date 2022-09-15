Південна Корея видала ордер на арешт розробника невдалої криптовалюти Luna

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт До Квону, основного розробника криптовалют Luna і TerraUSD, чий вражаючий крах у травні потряс криптовалютні ринки по всьому світу, повідомляє CNN .

Квон, який також є засновником блокчейн-платформи Terraform Labs, звинуватили інвестори в шахрайстві після краху.

"Було видано ордер на арешт загалом шести осіб, включаючи До Квона, які нині проживають у Сінгапурі", — заявив у середу представник прокуратури, не уточнюючи деталей.

Ордер на арешт був виданий після кількох місяців розслідування, включаючи обшуки та виїмки в офісах та на місцевих криптовалютних біржах.

TerraUSD, так званий стейблкоїн, який колись входив до десятки найкращих криптовалют світу за ринковою вартістю, у травні порушив прив'язку до долара США у співвідношенні 1:1, внаслідок чого його вартість впала, а разом із нею впала і вартість парних токенів Luna.

За даними аналітичної компанії Elliptic, що займається аналізом блокчейну, інвестори в ці дві криптовалюти втратили приблизно 42 мільярди доларів.

Після цього ринкові потрясіння призвели до краху кількох великих криптокомпаній, включаючи американського криптокредитора Celsius і сінгапурського керуючого криптофондом Three Arrows Capital.