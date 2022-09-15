Південна Корея видала ордер на арешт розробника невдалої криптовалюти Luna

Інвестори в криптовалюти Luna та TerraUSD втратили $42 мільярди, інформує ZN.ua.

Південна Корея видала ордер на арешт розробника невдалої криптовалюти Luna
© unsplash/executium

Суд Південної Кореї видав ордер на арешт До Квону, основного розробника криптовалют Luna і TerraUSD, чий вражаючий крах у травні потряс криптовалютні ринки по всьому світу, повідомляє CNN.

Квон, який також є засновником блокчейн-платформи Terraform Labs, звинуватили інвестори в шахрайстві після краху.

"Було видано ордер на арешт загалом шести осіб, включаючи До Квона, які нині проживають у Сінгапурі", — заявив у середу представник прокуратури, не уточнюючи деталей.

Ордер на арешт був виданий після кількох місяців розслідування, включаючи обшуки та виїмки в офісах та на місцевих криптовалютних біржах.

TerraUSD, так званий стейблкоїн, який колись входив до десятки найкращих криптовалют світу за ринковою вартістю, у травні порушив прив'язку до долара США у співвідношенні 1:1, внаслідок чого його вартість впала, а разом із нею впала і вартість парних токенів Luna.

За даними аналітичної компанії Elliptic, що займається аналізом блокчейну, інвестори в ці дві криптовалюти втратили приблизно 42 мільярди доларів.

Після цього ринкові потрясіння призвели до краху кількох великих криптокомпаній, включаючи американського криптокредитора Celsius і сінгапурського керуючого криптофондом Three Arrows Capital.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Робота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплатиРобота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплати
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Нова пошта запропонувала українцям послугу онлайн-переказу грошейНова пошта запропонувала українцям послугу онлайн-переказу грошей
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грнВ Україні арештували активи відомої мережі парфумерних магазинів на 420 млн грн
На Житомирщині арештовано гранітний кар’єр дружини депутата-колаборанта СальдоНа Житомирщині арештовано гранітний кар’єр дружини депутата-колаборанта Сальдо
Італія заарештувала 11 вілл російського мільярдера КантораІталія заарештувала 11 вілл російського мільярдера Кантора
Влада Італії заарештувала вілли російського мільярдераВлада Італії заарештувала вілли російського мільярдера
Біткоїн впав нижче за $20 000: аналітики розповіли, чого чекати від курсу криптовалюти у вересніБіткоїн впав нижче за $20 000: аналітики розповіли, чого чекати від курсу криптовалюти у вересні
Південна Корея разом із Росією будуватиме АЕС у ЄгиптіПівденна Корея разом із Росією будуватиме АЕС у Єгипті
В Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грнВ Україні заарештовано активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн грн
Суд заарештував майно однієї з найбільших українських мереж АЗССуд заарештував майно однієї з найбільших українських мереж АЗС
На Хмельниччині арештовано майно громадянина РФ на 96 млн грнНа Хмельниччині арештовано майно громадянина РФ на 96 млн грн
Суд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в УкраїніСуд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости