Рада отклонила в первом чтении проект об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП

Против этого законопроекта протестовали предприниматели, они также требовали оставить упрощенную систему налогообложения.

Рада отклонила в первом чтении проект об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФЛП
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада на заседании 17 ноября отклонила в первом чтении проект закона, откладывающего применение регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для ФЛП 2-4 категорий (4313-д).

В Раде не был достигнут консенсус по вопросу принятия или отклонения этого законопроекта. Глава профильного комитета Даниил Гетманцев предложил снять с рассмотрения этот законопроект и подготовить альтернативный.

За принятие документа проголосовали только 17 нардепов (13 "слуг народа" и 4 внефракционных).

Документ предусматривал перенос сроков ввода кассовых аппаратов с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022-го.

В случае добровольной установки и начала применения кассовых аппаратов ФЛП 2-4 групп, не обязанными их применять, с 1 января 2021 года предусматривалось право на получение одноразовой денежной помощи из бюджета.

Кроме этого, предполагалось смягчение ответственности за нарушение порядка применения РРО, включая освобождение от ответственности субъектов хозяйствования, проводящих расчетные операции без использования режима предварительного программирования наименования товара, увеличение до двух минимальных заработных плат разницы суммы остатка наличных денег в кассе для неприменения штрафа, освобождение от штрафа, связанного с созданием и хранением информации на контрольной ленте и за неподачу в контролирующие органы отчетности, связанной с применением программных РРО.

Против этого проекта протестовали сами предприниматели. Они требовали не только отсрочить РРО, но и оставить упрощенную систему налогообложения.

Напомним, что в сентябре 2019-го Рада обязала ФЛП 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, откладывающего на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

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