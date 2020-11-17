S&P прогнозирует падение доходов киевлян

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует сокращение ВВП на душу населения в Киеве – с 304,6 тыс. грн в 2019 году до 294,1 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении агентства.

S&P прогнозирует падение доходов киевлян
Фото: epravda.com.ua

Что ожидается

Как отмечает агентство, ВВП на душу населения в Киеве был в три раза выше национального в 2019 году. Однако пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины.

Согласно прогнозу, ВВП на душу населения в 2020 году сократится – с 304,6 тыс. грн в 2019 году до 294,1 тыс. грн.

Но уже в последующие периоды агентство ожидает роста душевого ВВП: до 323,9 тыс. грн — в 2021 году и до 349, 4 тыс. грн — в 2022 году.

S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах. Причиной станет экономическая рецессия.

Как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине. «Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны», – говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщал «Минфин», в сентябре 2020 года средняя заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 253 грн. Это на 44% больше, чем в целом по стране (11 998 грн).

В Киеве выплачивают почти четверть всех зарплат в Украине.

По данным Госстата, фонд оплаты труда за 2019 год составил 963,4 млрд грн, что на 14,9% больше, чем в 2018 году (838,3 млрд грн). Самую большую долю занимает Киев – 226,9 млрд грн (23,6%).

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