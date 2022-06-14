В "Киевтеплоэнерго" придумали, какой еще платеж можно брать с киевлян

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предоставило разъяснения по поводу новых начислений за тепловую энергию, появившихся в платежках киевлян. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Согласно изменениям к правительственной методике распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315 , с декабря 2021 года в платежках КП «Киевтеплоэнерго» появилась новая строчка – ФСГ (функционирование системы горячего водоснабжения дома). Это оплата тепловой энергии, которую дом потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения и полотенцесушителей. Ее размер зависит от типа и инженерной конструкции системы горячего водоснабжения (ГВС) и в мае составляет в среднем 46,5 грн", - говорится в сообщении.