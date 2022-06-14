В "Киевтеплоэнерго" придумали, какой еще платеж можно брать с киевлян
Платеж следует искать в блоке центральное отопление, хотя плата является услугой горячего водоснабжения. Даже если владелец квартиры пользуется бойлером, информирует
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предоставило разъяснения по поводу новых начислений за тепловую энергию, появившихся в платежках киевлян. Об этом сообщает
"Согласно изменениям к правительственной методике распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг